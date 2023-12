Tim ancora in rialzo, Swisscom scalda il risiko tlc italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il risiko in vista nel settore delle tlc fa bene al titolo Telecom Italia, che sale in cima al Ftse Mib allungando il passo fino a toccare un rialzo del 2%. Dal 13 dicembre, complice sia il calo delle tensioni sul riassetto di gruppo (la prima udienza sulla causa intentata da Vivendi sullo scorporo della rete è prevista non prima di metà aprile), sia il fervore del settore in Italia e in Europa, l'azione del gruppo tlc ha recuperato il 22%.

Secondo nuovi rumor, Swisscom starebbe studiando una controproposta per il matrimonio tra Fastweb e Vodafone, su cui Iliad nei giorni scorsi ha fatto la prima mossa. Non è escluso che Fastweb potrebbe essere interessata a rilevare asset ridondanti da un eventuale merger Vodafone-Iliad, come rimedi che potrebbero essere indicati dall'Antitrust Ue per concedere il via libera alla fusione. Tali asset potrebbero includere le frequenze 5G sulla banda 700 Mhz e alcuni segmenti di clientela considerando la concentrazione di quota di mercato che si determinerebbe (circa il 37% riferito sul totale di Sim al 30 giugno, di cui 9,4% Iliad e 27,4% Vodafone).

«Un merger Vodafone-Iliad con Fastweb remedy taker – secondo gli analisti di Intermonte - potrebbe rappresentare uno scenario molto favorevole per Tim». Per guadagnare massa critica e raggiungere una quota di mercato adeguata, Fastweb «potrebbe guardare con maggiore interesse ad un’offerta convergente con il fisso (oggi serve 2,6 milioni di utenze familiari) e basata sulla qualità del servizio, anziché sfruttare la leva prezzo con una strategia dirompente simile a quella attuata in questi anni da Iliad». Questa strategia, secondo gli esperti, sembrerebbe «particolarmente sensata considerando anche la necessità futura di Fastweb di investire in una rete mobile completamente proprietaria». Per Tim la raccomandazione è di acquisto e il targer price è pari a 0,42 euro per azione. Ma questo «non include l’upside di 0,25 euro ad azione - spiegano gli analisti - legato al possibile re-rating di Tim Consumer (oggi negativa per 1,3 miliardi)».