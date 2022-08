Tim ancora in ripresa in Borsa dopo i conti, ma il nodo resta la rete

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia recupera ancora terreno in Borsa e si allontana dai minimi storici toccati a fine luglio tra il miglioramento della guidance 2022 avvenuto in occasione della semestrale e l'attesa sulle evoluzioni del dossier della rete unica. Le quotazioni sono così in rialzo mentre gli analisti di Equita Sim hanno confermato un target di prezzo a 0,39 euro con raccomandazione "hold" dopo i conti leggermente migliori delle previsioni. Le valutazioni, osserva il broker, sono comunque basate non tanto sull'andamento del business, che resta competitivo e non fornisce segnali di discontinuità, quanto sulla separazione della infrastruttura di rete con successiva fusione o cessione a Open Fiber: un quadro su cui non potrà non influire l'esito delle elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre. L'impegno tra Tim, Open Fiber e i fondi Kkr e Macquarie è quello di arrivare a firmare accordi vincolanti entro il 31 ottobre prossimo per creare un unico operatore delle reti tlc sotto il controllo della Cassa depositi e prestiti.

Tornando ai risultati, Equita sottolinea come l'andamento migliore delle attese dei conti del secondo trimestre sia stato favorito da un attento controllo dei costi sul mercato domestico e da una più rapida integrazione delle attività di Oi acquisite in Brasile ma la stabilizzazione sul mercato domestico è ancora lontana come mostrato dalla contrazione dei margini. Per l'intero 2022, Tim prevede una flessione dell'ebitda organico di gruppo inferiore alla doppia cifra ("high single digit decrease) e una contrazione dell'ebitda after lease di gruppo superiore al 10% ("low teens decrease"), indicazioni queste riviste in miglioramento rispetto alle stime precedenti.