Tim, arriva l’offerta di Cvc per il 49% della parte business

Cvc scende ufficialmente in campo sul riassetto di Tim. Come anticipato sul Sole 24 Ore del 25 marzo il fondo britannico guidato in Italia da Giampiero Mazza si è fatto avanti con una manifestazione di interesse non vincolante, indirizzata ai vertici dell’ex monopolista delle Tlc, per il 49% dell’area Enterprise di ServCo, la newco dei servizi in predicato di costituire una delle due gambe della nuova Tim discendente dal piano dell’ad Pietro Labriola.

L’interesse del fondo è quindi sulla parte “business” (le attività di Noovle, Olivetti e Telsy). Il tutto per una mossa che spariglia le tessere di un mosaico molto composito, ma che finisce per combaciare con il piano dell’ad Tim Labriola ponendosi dall’altra parte in antitesi con l’altro dossier ufficialmente aperto: quello della possibile Opa di Kkr sull’intera Tim.

Da quel che è trapelato dopo la notizia, rilanciata da Bloomberg, dell’arrivo della manifestazione d’interesse da parte di Cvc nella tarda serata di venerdì, il fondo Uk – supportato da Nomura con l’ex ad Tim Marco Patuano come senior advisor, da Barclays e dall’avvocato Sergio Erede – ha chiesto 10 settimane di esclusiva.

In questo lasso di tempo, che per partire necessita dell’ok del cda Tim, otto sono le settimane previste per la due diligence e due per finalizzare l’offerta. La due diligence, peraltro, sarebbe portata avanti da un gruppo misto Tim-Cvc, in vista di una possibile quadratura del cerchio che contempla l’impegno da parte di Cvc di garantire i 6.500 dipendenti occupati al momento in quelle attività che, conti alla mano, valevano il 27% (2,7 miliardi) dei 9,9 miliardi di ricavi riferibili a ServCo nel 2021.

A garantire gli equilibri di governance sono previsti patti parasociali ma lo spirito appare quello della partnership. Ora sarà però da capire l’atteggiamento del cda Tim convocato, con altro all’ordine del giorno, per il 29 marzo. Probabile un’informativa da parte dell’ad e del presidente Salvatore Rossi i quali, come da comunicato Tim a valle del cda dello scorso 13 marzo, hanno ricevuto mandato «anche con riferimento ad eventuali altri soggetti interessati» di puntare alla massima valorizzazione di Tim e di tornare ad avviare un’interlocuzione ulteriore con il fondo Kkr che si è palesato a novembre con manifestazione di interesse. Da allora la ripresa dei contatti con lettera (di Tim), risposta (di Kkr) e lettera di risposta (di Tim) che dovrebbe partire in settimana.