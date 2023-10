Tim, arriva oggi l’offerta di Kkr da 20-23 miliardi per la rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’offerta di Kkr per la rete Tim è attesa oggi: l’obiettivo è di arrivare alla firma dell’accordo a dicembre. Nella lettera di accompagnamento Kkr si presenterà come capofila di un consorzio che comprende il Mef, ma non ancora espressamente F2i che ha bisogno di tempo per raccogliere le risorse necessarie.

L’offerta, questa volta vincolante, non dovrebbe discostarsi molto dall’indicazione iniziale di 20-23 miliardi in termini di enterprise value. La valutazione base per rete e Sparkle è di 20 miliardi...