Tim, arriva Rigoni al vertice della direzione commerciale Forina lascia la guida della funzione chief revenue office istituita un anno fa . Gubitosi sposta alle vendite il direttore acquisti di Antonella Olivieri

Federico Rigoni (Imagoeconomica)

3' di lettura

Telec om Italia affronta l’ennesimo avvicendamento alla direzione commerciale. Lorenzo Forina lascia l’incarico di chief revenue officer, che ricopriva da un anno, ma resterà nel gruppo ancora per qualche mese per il passaggio di consegne. Al suo posto si insedierà Federico Rigoni, da aprile direttore acquisti, con precedenti esperienze alla guida (come ad) di Ericsson e Nokia Italia.

La riorganizzazione

Forina, in Telecom dal 2013, ha avuto ieri un colloquio con l’ad Luigi Gubitosi che ha spiegato i motivi della decisione di procedere con una riorganizzazione dell’area inserendo al vertice nuove competenze funzionali ai nuovi accordi siglati negli ultimi mesi, in particolare nel cloud con Google che si appoggerà ai data center del gruppo. L’ingegnere ex McKinsey, 47 anni appena compiuti, era entrato nel gruppo allora guidato da Marco Patuano con la responsabilità della funzione marketing consumer. Nel luglio 2016 era passato a capo della funzione business & top clients e a gennaio dell’anno scorso Gubitosi gli aveva affidato la nuova area a presidio dei ricavi domestici con la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta consumer/small enterprise e business/top clients.

Gli obiettivi

In particolare - spiegava il comunicato Telecom di un anno fa - il compito era quello di assicurare, a livello di gruppo, il margine operativo dei clienti retail, accrescendo il valore del cliente, massimizzando i ricavi, la redditività e la quota di mercato attraverso la definizione dell'offerta, dei prezzi, dei piani di marketing, del go to market, la progettazione delle soluzioni ICT, la commercializzazione dei prodotti/servizi e le attività di post sales e caring.A quanto risulta, pur nel contesto di un mercato difficile, Forina è riuscito a centrare il budget previsto per il 2019 e infatti non gli sarebbero stati contestati i risultati, nè tantomeno le multe piovute in questi giorni su Telecom che sono relative a periodi precedenti la sua gestione.