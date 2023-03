Tim, in arrivo 2mila uscite volontarie a 7 anni dalla pensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per quest’anno Tim prepara fino a 2mila uscite volontarie attraverso lo strumento dell'isopensione. Questo consentirà ai dipendenti che matureranno i requisiti per la quiescenza tra 7 anni, entro il 2029 (2030 per le donne visto che necessitano di un anno in meno di contributi per la pensione anticipata), di uscire subito, senza sostanziali penalizzazioni. L’isopensione è uno strumento su cui la compagnia ha una certa esperienza, avendolo già utilizzato in più di un accordo con i sindacati per razionalizzare la forza lavoro accompagnando in anticipo le persone alla pensione.

Gli strumenti usati

Anche nelle scorse tornate le uscite di Tim sono sempre avvenute utilizzando strumenti che garantiscono la volontarietà e minimizzano l’impatto sociale. Uno è l’isopensione, l’altro il contratto di espansione, abbinato a formazione e ricambio generazionale, con l’assunzione di giovani. Lo scorso anno la società ha comunicato due diversi accordi. Uno prevedeva 1.200 uscite con prepensionamenti volontari di persone che potevano uscire per età anagrafica. L’altro invece riguardava un contratto di espansione per 2.200 persone.

Le duemila uscite che si stanno discutendo in queste ore sono un nuovo capitolo e avverranno nel 2023. Si tratta della messa a terra del piano presentato durante l’ultimo Capital Market day che anno per anno prevede una razionalizzazione degli organici nelle diverse aree aziendali.

Come funziona l’isopensione

La scelta dello strumento dell’isopensione da un lato si configura come onerosa per la società, ma dall’altro blinda chi esce, essendo una delle vie d’uscita “più sicure”. Non è un caso che gli ultimi piani abbiano avuto un’adesione molto veloce ed elevata. I dettagli del prossimo piano che prevede 2mila uscite sono oggetto della trattativa che è in corso in queste ore tra la società e i sindacati. Il contratto di isopensione è lo strumento di esodo introdotto dall’art. 4 della legge 92/2012, più nota come legge Fornero, che consente al lavoratore di andare in pensione fino a 7 anni in anticipo. Si tratta di uno strumento che sarà possibile utilizzare fino al 30 novembre 2026 per una durata massima di 7 anni, ma che viene utilizzato con molta parsimonia dalle organizzazioni per via del costo molto elevato, in quanto l’onere è a totale carico dell’azienda esodante ed è prevista una fidejussione all’Inps che mette i lavoratori al riparo da eventuali casi di esodati. Durante l’isopensione il lavoratore percepisce un assegno sostitutivo della pensione nonché della relativa contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi e anagrafici per il diritto alla prestazione pensionistica più vicina, di vecchiaia o anticipata. In quest’ultimo caso le donne avrebbero un anno di vantaggio, visto che raggiungono i requisiti con un anno in meno di contributi, a 41 anni e 10 mesi, contro i 42 anni e 10 mesi degli uomini.