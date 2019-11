Tim avanza in Borsa spinta dalle intese con Google e Santander - I conti Tim accelera a Piazza Affari. A spingere il titolo sono le indicazioni emerse sulla partnership strategica annunciate ieri con Google e dall’accordo con Santander di Andrea Biondi

(Reuters)

2' di lettura

Telecom Italia, dopo un avvio sotto tono, ha ingranato la quarta a Piazza Affari, dopo che sono usciti dettagli sia sulla joint venture con Santander, sia sulla partnership che verrà creata con Google Cloud. I titoli - come segnalato da Radiocor - segnano un rialzo del 3,6% attestandosi a 0,55 euro.

Gli analisti di Equita hanno raccomandato un “Buy” sulle azioni, pur sottolineando che i conti del terzo trimestre rappresentano un business debole in Italia. «La flessione dei ricavi rappresenta un’area di attenzione, che dovrà essere ben spiegata nel corso della conference call, ma pensiamo che oggi possa prevalere il flusso di notizie sulle operazioni inorganiche», hanno commentato gli esperti.

In effetti oltre alla trimestrale, Telecom ha annunciato una serie di iniziative come la partnership con Google Cloud, lo spin off dei data center e la joint venture che sarà creata con il Santander. Inoltre è stato confermato che sta andando avanti il processo per la potenziale operazione su Open Fiber da parte di Tim in partnership con uno o più fondi infrastrutturali, la cui selezione è in corso.

«La newco del computing potrà essere valorizzata con la cessione di una minoranza a un fondo o sul mercato», hanno commentato gli analisti di Equita che così mettono in conto «un'emersione di valore significativa per Tim, attorno almeno 10%».

Nell’ambito del cloud computing, che ieri ha visto Tim annunciare una partnership con Google Cloud, Telecom Italia creerà dunque una newco che controllerà i propri data center. «Saranno invitati investitori infrastrutturali – si legge nei documenti di Telecom in preparazione per la conference call con cui saranno illustrati i dati del trimestre e dei nove mesi – a entrare nel capitale della società per sostenerne l’espansion. La successiva quotazione sarà presa in considerazione».