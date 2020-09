Tim: la brasiliana Oi accetta la nuova offerta. Oggi assemblea dei creditori L'offerta rivista al rialzo presentata congiuntamente con Telefonica Brasil e Claro per le attività di telefonia mobile ha dato agli offerenti la qualifica di “stalking horse”

La società di tlc brasiliana Oi - in amministrazione giudiziaria - ha accettato l'offerta rivista al rialzo presentata da Tim Sa congiuntamente con Telefonica Brasil e Claro per le sue attività di telefonia mobile e ha dato agli offerenti la qualifica di “stalking horse”. L'offerta per gli asset Upi di Oi ammonta a 16,5 miliardi di real brasiliani (oltre 2,6 miliardi di euro). La qualifica di stalking horse permette ai tre offerenti, a loro discrezione, di valutare se - a fronte di nuove offerte di altri concorrenti - presentare una offerta più alta per l'attività di telefonia mobile di Oi.

Se l'assemblea voterà a favore, avranno il diritto di fare un'offerta superiore all'importo più alto che può essere offerto durante la gara (”Right to Top” e “Highest Bid” si legge in una nota di Oi), “a condizione che la nuova offerta degli offerenti sia almeno dell'1% superiore all'importo equivalente alla somma dell'importo offerto da pagare in contanti e il valore attuale netto, dell'offerta”.

La cordata si è anche impegnata a stipulare contratti a lungo termine per fornitura di servizi di capacità di trasmissione.