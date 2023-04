Tim: Cdp approva nuova offerta sulla rete valida fino al 31 maggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

I primi a dare comunicazione sono stati i componenti della cordata Cdp-Macquarie. In particolare da Cassa Depositi e Prestiti è arrivata la nota che ha confermato il via libera da parte del board alla nuova offerta non vincolante da parte di Cdp Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, migliorativa rispetto a quella presentata lo scorso 5 marzo, per l'acquisto della costituenda NetCo che ricomprenderà la rete infrastrutturale di Telecom Italia e la partecipazione in Sparkle.

Il termine di validità dell'offerta, precisa la nota, è fissato al prossimo 31 maggio.

Anche il fondo statunitense Kkr avrebbe presentato un’offerta migliorativa per la rete di Tim e Sparkle per chiudere, come previsto, entro oggi 18 aprile la fase dei rilanci prima di passare all’esame del Cda previsto per il 4 maggio.

Nel frattempo la settimana di Tim sarà puntellata di un altro appuntamento clou: l’assemblea dei soci di giovedì 20 aprile in cui, fra i vari punti, sarà sottoposta al vaglio anche la politica di remunerazione, con stipendi e bonus per il management, incluso l’ad Pietro Labriola, sulla quale Vivendi ha pubblicamente espresso le sue critiche e annunciato voto contrario

Il che si traduce in un passaggio nient’affatto banale, soprattutto se da qui al 4 maggio il consiglio d’amministrazione di Tim dovesse giudicare insoddisfacenti le offerte allineandosi, in questo caso, alla valutazione del primo socio Vivendi che già dall’estate aveva indicato in 31 miliardi di euro il floor per qualsiasi discussione (con possibilità, secondo i rumors, di scendere non al di sotto dei 26 miliardi).