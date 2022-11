Tim chiude le sedi il venerdì: per 32mila lavoratori 3 giorni di smart working a settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il venerdì sarà il giorno dello smart working per 32mila dipendenti del gruppo Tim (sono 42mila in Italia). L’accordo sindacale che la società ha siglato con i sindacati prevede un’organizzazione in cui 2 giorni di lavoro sono in presenza e 3 giorni sono da remoto. Uno di questi 3 giorni sarà sempre il venerdì. Questo consentirà la chiusura delle sedi il venerdì per garantire efficientamento energetico, taglio delle emissioni di CO2 e una più stabile organizzazione del lavoro a casa e in ufficio.

Il chief human resources e organization officer, Paolo Chiriotti, spiega che in questi mesi è stato portato avanti «un confronto serio e costruttivo con le organizzazioni sindacali», che ha portato a «un accordo che getta le basi per la costruzione di un modello più maturo del lavoro agile. Le nostre persone che lavorano da casa potranno contare su un sistema consolidato di tutele, come il diritto alla disconnessione, e di regole, come le giornate in compresenza, che favoriscono la stabilità aziendale e il miglioramento della produttività.

Loading...

Inoltre, con l’introduzione della chiusura delle sedi nella giornata di venerdì, mettiamo a segno un importante risultato per l’ambiente e per la conciliazione vita-lavoro dei nostri dipendenti. Su questo fronte l’impegno di Tim non si declina solo nello smart-working: da molti anni l’azienda è impegnata a sostenere le proprie persone attraverso diversi progetti in ambiti che garantiscono un supporto concreto nella gestione delle necessità familiari e questo è uno dei punti cardini del nostro modello di welfare».

Da 2 a 3 giornate di smart working

Entrando nel merito dell’accordo, avrà una durata di 13 mesi (dal 1° febbraio 2023 al 29 febbraio 2024) e riguarderà circa 32mila dipendenti del gruppo. Con la chiusura delle sedi il venerdì, si passerà da 2 a 3 giornate di smart-working: ciò consentirà ai dipendenti di pianificare meglio le proprie attività extra-lavorative, di rafforzare la co-presenza fra colleghi in ufficio negli altri giorni della settimana e di realizzare l’efficientamento energetico e la relativa riduzione di emissioni di CO2. Visto che la società a Roma ha 12mila dipendenti, mentre a Milano 3.700, l’impatto dell’accordo sarà molto rilevante perché ridurrà il pendolarismo dei lavoratori della società del 60%.

La modalità giornaliera e quella settimanale

Ci saranno due modalità di lavoro agile, giornaliero e settimanale, in base al diverso grado di autonomia, alla possibilità di organizzare il lavoro per obiettivi e al diverso regime orario. Il modello giornaliero si applica agli ambiti organizzativi caratterizzati da attività per obiettivi con adeguato livello di autonomia e flessibilità oraria e prevede 2 giorni in sede e 3 in lavoro agile. Il modello settimanale, invece, si applica agli ambiti organizzativi in cui le attività svolte sono etero-organizzate, non consentono di organizzare il lavoro per obiettivi e dove è indispensabile garantire il presidio in specifici archi orari: in questo caso è prevista una settimana di quattro giorni in sede e una settimana in agile.