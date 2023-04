Tim alla conta in assemblea. E in Borsa è ancora profondo rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Giorno di assemblea, di conta e resa dei conti per Telecom Italia, che intanto continua a vestire la maglia nera a Piazza affari.

Motivo? Ancora la rete. Il rialzo delle offerte non è sufficiente. Lo dice Vivendi, primo socio della compagnia Tlc, che ha fissato a 31 miliardi il valore «congruo» per rinunciare alla Rete e minaccia. Ma lo dice anche la Borsa, appunto, con il titolo Tim ieri già in calo dell’8,3%, scivolato sotto quota 29 centesimi, a causa dei timori che la complicata partita per la Rete e Sparkle si riveli un nulla di fatto, con altro tempo perduto.

Loading...

Tim continua così a pagare l’incertezza che aleggia sul processo di vendita di Netco in una giornata che si preannuncia cruciale per misurare gli umori dei grandi soci del gruppo Tlc e il tenore dello scontro oramai in corso tra Vivendi e il cda.

I giochi sulla rete

I giochi sulla rete restano dunque aperti, il cda farà le sue prime valutazioni il 4 maggio e i tempi per individuare una soluzione potrebbero essere ancora lunghi. Tanto più che le due nuove proposte, pervenute sul tavolo dell’operatore Tlc, restano comunque distanti dai desiderata della stessa Tim che aveva fissato la soglia minima per avviare trattative concrete a 20 miliardi di euro: da una parte la cordata Cdp-Macquaire ha messo sul piatto 19,3 miliardi, dall’altra gli americani di Kkr hanno ritoccato fino a 19 miliardi a cui si sommano altri 2 miliardi di earn out in caso di fusione tra Netco e Open Fiber. Sarà sufficiente per convincere il board e gli azionisti dell’operatore Tlc? E soprattutto, se non ci fossero margini per ulteriori arrotondamenti, la vendita della rete salterebbe davvero?

Gli orizzonti possibili

Sono questi i principali interrogativi che hanno tenuto banco ieri sul mercato e insieme ad essi anche i timori che se saltasse il banco della Rete per Tim si aprirebbe una fase assai complessa dove il tema della sostenibilità del debito (25 miliardi di euro lordi) guiderebbe le scelte strategiche, e magari accelererebbe dismissioni finora non messe in conto e anzi bollate come impossibili da mettere in agenda come la cessione del Brasile.