Tim corre in Borsa, Kkr potrebbe procedere con Opa anche senza due diligence

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si riaccende Telecom in Borsa dopo alcune sedute sottotono: le nuove ipotesi sulla volontà del fondo Kkr di procedere all'offerta pubblica d'acquisto anche senza la due diligence di approfondimento dei numeri hanno fatto balzare il titolo di anche più di quattro punti. Secondo quanto riportato nel weekend da La Stampa il fondo, che ha manifestato l'interesse a presentare una opa da 0,505 euro per azione per acquistare la società di telecomunicazioni, potrebbe far cadere la condizione della due diligence e lanciare comunque l'opa aspettando quindi che sia il mercato a decidere sull'operazione.

Il cda, che tornerà a riunirsi il 17 dicembre, sarebbe infatti orientato a non consentire a Kkr l'approfondimento di quattro settimane chiesto con la lettera di fine novembre. L'ipotesi, nonostante la contrarietà di Vivendi al progetto di Kkr, riaccende quindi la speculazione in Borsa anche per via dei numerosi rumors delle scorse settimane secondo cui il fondo insieme con i suoi consulenti stava già valutando un netto ritocco al rialzo del prezzo offerto: sui rumors Kkr aveva reagito spiegando di essere concentrata sulla formulazione della proposta iniziale mentre sul listino non ha mai superato 0,505 euro arrivando a un massimo intraday di 0,5016 lo scorso 24 novembre.