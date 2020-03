Tim corre in Borsa, il settore delle tlc soffre meno l'effetto coronavirus

1' di lettura

Un'altra seduta in grande spolvero per Tim che poco dopo l'avvio delle contrattazioni è stata anche fermata in volatilità con un rialzo dell'8,6%. Ieri il titolo ha chiuso la giornata in progresso dell'11% e al momento è il migliore del Ftse Mib. Le azioni delle tlc in generale sono tra quelle meno impattate dall'emergenza pandemia, anche perché il loro ruolo è fondamentale nel garantire le connessioni.

"Tim ha dimostrato buone capacità di iniziativa su diversi fronti"

"Il titolo dall`inizio della crisi legata al Covid-19 in Italia ha performato in linea con il mercato (-38%), nonostante il settore a nostro avviso sia uno dei meno impattati dagli effetti economici delle iniziative di contenimento del virus", commentano gli analisti di Equita. Tim, inoltre, "ha dimostrato capacità di deleverage e di iniziativa su diversi fronti (dal merger di Inwit con Vodafone Towers, all`iniziativa con KKR sulla rete secondaria, alle opportunità su Data Centers fino alle opzioni di consolidamento in Brasile)".

Equita rivede le stime, target price a 0,52 euro

Gli analisti hanno anche rivisto le stime, sulla base delle indicazioni del piano industriale presentato dall'ad Luigi Gubitosi, riducendo il target price sul titolo a 0,52 euro dai precedenti 0,64. "Sulle nuove stime, il titolo offre oggi un free cash flow yield del 16% e un dividend yield dell'8% per le risparmio e del 3% per le ordinarie". Il giudizio sulle azioni resta buy.

(Il Sole 24 ore Radiocor)