Tim corre in Borsa dopo trimestrale e conferma guidance

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatta al rialzo il titolo Telecom Italia dopo le incertezze iniziali e sale in testa al FTSE MIB con un progresso arrivato anche oltre i cinque punti. Le azioni avevano aperto in calo del 4% ma hanno subito recuperato e sono anche state fermate in volatilità. Il gruppo ha dato numeri sul trimestre leggermente migliori delle attese e ha confermato la guidance. Positive le reazioni degli analisti, che hanno apprezzato soprattutto la traiettoria verso cui si dirige il gruppo. Intermonte sottolinea che i ricavi domestici e l'ebitda sono stati migliori delle attese e in linea con la traiettoria implicita nella guidance di quest'anno, mentre l'indebitamento netto è stato in linea con le previsioni.

In generale, per gli analisti, il trend operativo del trimestre è apparso molto sostenuto, con miglioramenti sia sul mobile che sul fisso. Intermonte ha poi alzato le stime che sono ora allineate con i target della società, dopo i dati. La stima degli analisti sul debito netto 2022 è a 20,7 mld, il rating è buy e il target price a 0,43 euro per azione, con i temi speculativi che sostengono le quotazioni su diversi fronti. «Riteniamo che il mercato stia significativamente sottovalutando il valore di break-up di Tim e l'upside concreto che deriva dal piano del nuovo Ceo Labriola». Gli analisti di Barclays definiscono i dati «migliori di quanto temuto», con un focus sul piano strategico.

Anche Deutsche Bank si concentra sulle azioni strategiche, importanti per la riduzione del debito e il miglioramento del free cash flow. Per Equita, che ha un giudizio hold con target price a 0,39 euro il terzo trimestre domestico è leggermente migliore delle attese, grazie al mobile. Inoltre Equita sottolinea che «la decisione di rinunciare al riallineamento fiscale dell`avviamento consente a Tim di recuperare l`imposta sostitutiva (692 milioni di cui 1/3 già pagati e 2/3 dovuti nel 2022-23). Questo è un segno, a nostro avviso, della priorità dell`azienda sulla cassa a breve termine rispetto ai vantaggi fiscali a lungo termine».