Tim corre con il traino di Vodafone e ipotesi revisione contratto Dazn

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta brillante per Telecom Italia a Piazza Affari. I titoli del gruppo di tlc mettono a segno la migliore prestazione sul FTSE MIB milanese. Le quotazioni confermano così il recupero dopo la debolezza della scorsa settimana e sulla scia del +3,06% messo a segno lunedì 15 novembre. Dopo il cda straordinario di giovedì scorso, chiesto in particolare dal socio francese Vivendi, deluso dai risultati del gruppo, i vertici hanno deciso di procedere con la preparazione del piano industriale, garantendo una maggiore condivisione della strategia con tutti gli organi sociali.

In calendario ci sono le riunioni di comitato nomine, comitato controlli e rischi e collegio sindacale. Gli organi si occuperanno anche di una possibile revisione del contratto con Dazn per la trasmissione del calcio di Serie A. Un accordo che fino a oggi non ha portato i risultati sperati anche in seguito della decisione dell'Antitrust di vietare la vendita combinata dei prodotti calcio e fibra ottica. A dare la spinta al titolo a Piazza Affari è inoltre il buon momento dell'intero settore a livello europeo (+1,2% il sottoindice Stoxx). A galvanizzare il comparto è Vodafone a Londra dopo l'annuncio della revisione al rialzo degli obiettivi 2021 grazie a una solida semestrale.