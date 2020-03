Tim, dall’Antitrust multa di 116 milioni: «Ostacoli allo sviluppo della fibra»

In estrema sintesi per l’Antitrust la decisione di Tim di realizzare una rete Fttc nelle aree bianche (come da progetto Cassiopea) sarebbe stata presa solo per ostacolare i piani di Open Fiber con un investimento comunque ritenuto dall’Authority non remunerativo. Nello stesso periodo Antitrust imputa a Tim di aver adottato una serie di comportamenti per fare “pre-emption”: limitare la capacità dei suoi concorrenti di conquistare fette di mercato giocando sul mix di più offerte con l'abbassamento dei prezzi dei servizi wholesale fibra nelle aree contendibili per abbassare anche il prezzo dell'offerta retail adottando allo stesso tempo un meccanismo per costringere i clienti a rimanere per periodi molto lunghi.

Il comunicato dell’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli con cui si dà notizia della sanzione è molto duro.

«L’Autorità - si legge - ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di Tim volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’Ftth (Fiber To The Home). Trattasi delle cosiddette aree “bianche”, quelle aree cioè dove, in assenza di sussidi, il mercato non giustificherebbe l'infrastrutturazione innovativa».



Secondo Agcm, Tim ha dunque messo in atto condotte «indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale» e «ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale».

L’Autorità ha così accertato che «Tim ha ostacolato lo svolgimento delle gare, indette nell'ambito della Strategia nazionale banda ultralarga del Governo, per il sostegno agli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga nelle aree più svantaggiate del territorio nazionale (cosiddette aree bianche)». E tutto questo con «una modifica non profittevole dei piani di copertura di tali aree durante lo svolgimento delle le gare» e con «iniziative legali strumentalmente rivolte a ritardare le medesime».