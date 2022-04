Tim-Dazn verso l’intesa. Prende quota l’interesse di Vivendi su Timvision

Ascolta la versione audio dell'articolo

La “pax calcistica” che passa attraverso l’accordo fra Tim e Dazn è più vicina. Il tutto, però, in un complesso mosaico in cui anche Sky e Vivendi finiscono per avere una parte in commedia. In quest’ultimo caso con il socio francese di Tim, primo azionista con il 23,75%, che potrebbe giocare un ruolo “disruptive”, addirittura acquisendo Timvision.

A quanto risulta al Sole 24 Ore il puzzle si andrebbe componendo, a partire dall'intesa fra la telco e l'Ott che sono in partnership sui diritti audiovisivi...