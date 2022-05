Tim debole aspettando la trimestrale e soluzione su Fibercop

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In rosso Telecom Italia a Piazza Affari nel giorno del cda per l'approvazione della prima trimestrale del 2022. Non bastano i risultati positivi della controllata Tim Brazil a sostenere l'andamento di Tim a Milano, quando emerge il disaccordo con Kkr sull'intesa tra Open Fiber e Fibercop, la linea secondaria di Tim di cui il fondo Usa è azionista per il 37,5%. Dopo che il cda di Tim ha rifiutato di concedere l'apertura della due diligence senza un'offerta vera e propria a Kkr, che aveva manifestato interesse per il 100% del gruppo italiano, non si trova ancora una soluzione per arrivare alla chiusura dell'accordo commerciale secondo il quale Open Fiber prenderà in uso pali e cavidotti di Fibercop a fronte del pagamento di un canone.

Secondo quanto riportato dalla stamoa, Tim e Open Fiber si sono accordati per un prezzo di 190 milioni di euro da pagare in sei anni che però sarebbe giudicato insufficiente da Kkr, che vorrebbe una cifra più alta pari a 310 milioni di euro. Per gli analisti di Equita «le discussioni evidenziano le complessità della governance, ma non pensiamo che siano un deal breaker rispetto alla negoziazione sulla rete unica su cui ci aspettiamo un MoU a breve (era previsto per fine aprile)».