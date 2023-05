Tim in coda al Ftse Mib, lunedì cda per richiesta cooptazione Carta

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Telecom Italia, che si porta in coda al listino sottoperformando sia l'indice di riferimento (FTSE MIB) che l'Eurostoxx di settore.

Il titolo resta in balia del futuro della rete (il 9 giugno è attesa la nuova offerta di Kkr che sarà esaminata in un successivo cda) e degli assetti interni del gruppo. E' di mercoledì 24 maggio la notizia di un cda convocato per lunedì 29 maggio per cooptare un consigliere al posto di Arnaud de Puyfontaine, in rappresentanza del primo socio Vivendi che ha indicato come candidato Luciano Carta, già presidente di Leonardo. Lunedì scorso il comitato nomine di Tim ha avviato l'istruttoria e presenterà al board una rosa di nomi, tra cui quello di Carta, nome che nei giorni scorsi ha raccolto un ampio consenso a livello istituzionale.

«Difficile stabilire se l’eventuale cooptazione di Luciano Carta nel cda Tim possa alterare gli equilibri all’interno del consiglio a favore di Vivendi per bloccare la cessione di NetCo a prezzi inferiori a 26 mld di euro o se, considerando il curriculum e l’esperienza del manager in società a controllo pubblico, prevarrà una maggiore sensibilità istituzionale nel riconoscere a Tim l’opportunità storica di valorizzare l’asset, abbattere strutturalmente il debito e procedere al rilancio delle altre attività», commentano gli analisti di Intermonte. In caso di mancata cooptazione di Carta, considerando la scadenza del cda a fine dicembre, Intermonte ritiene «improbabile che prima di allora Vivendi possa chiamare un’assemblea per revocare l’attuale cda, mettendo a repentaglio la continuità dell’attuale management in una fase particolarmente delicata per il gruppo», come ipotizzato da alcune indiscrezioni di stampa.