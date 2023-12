Tim, depositato il ricorso di Vivendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarebbe già stato depositato questa mattina l’atto di citazione di Vivendi, primo azionista Tim con una quota del 23,75% , che mira a contrastare la cessione della rete a Kkr. Si attende in giornata la relativa comunicazione di Tim.

L’offerta di Kkr da 18,8 miliardi - più riconoscimenti successivi al verificarsi di determinati eventi (il principale la fusione con Open Fiber) ad arrivare fino a 22 miliardi - era stata approvata a maggioranza nel consiglio del 5 novembre, col voto contrario di tre consiglieri vicini al socio francese, che da tempo ha ritirato i suoi rappresentanti diretti dal board. Vivendi aveva contestato l’esito della trattativa perchè insoddisfatta del prezzo spuntato, chiedendo che gli azionisti fossero ascoltati in assemblea in merito all’operazione. Durante le fasi finali della trattativa Vivendi aveva inviato lettere a consiglieri e sindaci del gruppo sostenendo la necessità di ricorrere all’assemblea straordinaria in caso di cambiamento dell’oggetto sociale o all’assemblea ordinaria in presenza di parte correlata, sulla scorta di quattro pareri giuridici raccolti. Ma il consiglio aveva ritenuto di agire diversamente, sulla scorta dei pareri giuridici richiesti per impostare la procedura, che attribuivano al consiglio stesso la responsabilità di decidere sull’operazione, che non avrebbe potuto essere sottoposta a un’assemblea se non in modalità semplicemente consultiva. Sindaci e comitato parti correlate di Tim, da parte loro, non avevano ravvisato la necessità di attivare la procedura parti correlate per il fatto che il Mef, azionista di Cdp presente nell’azionariato di Tim con poco meno del 10% e ritenuta parte correlata dalla società, avesse opzionato il 20% della Netco, una volta passata al consorzio guidato da Kkr. Il contratto di cessione con Optics Bidco - il veicolo dell’offerta partecipato al 90% dal fondo Usa e al 10% da Adia - è stato firmato il 6 novembre e il closing è previsto entro l’estate. Il ministro del Mimit, Adolfo Urso, si è detto ieri «non preoccupato» dalle possibili mosse legali di Vivendi, dal momento che l’operazione di scorporo della rete - asset protetto dal golden power - è «un processo già avviato di garanzia per tutti» e che l’operazione ha il sostegno del Governo che ha stanziato 2,5 miliardi per la partecipazione del Mef a Netco e eventualmente a Sparkle.