Tim: un doppio cda valuterà a inizio novembre l’offerta di Kkr, advisor al lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sarà un doppio cda di Tim a decidere sull’offerta vincolante presentata da Kkr sulla rete. Nella prima settimana di novembre, secondo quanto apprende Radiocor, si terrà infatti una doppia riunione del consiglio di amministrazione, in due giornate contigue per, in prima battuta, analizzare l’offerta e subito dopo emettere una decisione sulla proposta avanzata dal fondo. Al momento non c’è una data ancora fissata, poichè si sta sondando la disponibilità dei consiglieri, ...