Tim e Telefonica, offerta congiunta in Brasile per l’operatore Oi Manifestazione di interesse congiunta di Tim e Telefonica in Brasile per l’acquisizione di Oi, in tutto o in parte di Andrea Biondi

Tim fa rotta su Oi in Brasile. La società e la spagnola e Telefonica, attraverso le loro controllate in Brasile, hanno presentato a Bank of America Merrill Lynch, il consulente finanziario della compagnia

telefonica brasiliana Oi, il loro interesse ad avviare le negoziazioni per l'acquisizione congiunta del gruppo, in tutto o in parte. In caso di completamento dell’operazione, precisa la nota, «ciascuno riceverà una parte delle attività».

La manifestazione di interesse nasce dalla prospettiva che l'operazione, se materializzata, creerà valore per la società e benefici per i suoi clienti e azionisti, accelerando la crescita e aumentando l'efficienza operativa e la qualità del servizio. Inoltre, l'eventuale conclusione della transazione apporterebbe effetti positivi al mercato delle telecomunicazioni in generale, rafforzandone competitività e capacità di investimento

I due ex soci - Telefonica è uscita da Telecom in contemporanea con l’arrivo di Vivendi – si sono dunque uniti per fare un'offerta per l'acquisizione del quarto operatore mobile brasiliano (quota di mercato del 16% e 37 milioni di abbonati).

La notizia conferma rumors relativi alla volontà di Oi di trovare compratori. Tim Brasil ha dichiarato in una nota che l'acquisizione non solo creerebbe valore nella propria attività, ma «porterà vantaggi al mercato delle telecomunicazioni in generale, rafforzando la sua competitività e capacità di investimento».

Telefonica in Brasile opera con Vivo, il più grande operatore di telefonia mobile del Paese con quasi un terzo dei clienti, mentre Tim è in seconda posizione con Tim Brasil insieme con Claro (America Movil), con circa il 24% ciascuno.