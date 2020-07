Tim esclude Huawei dalla gara per l’appalto 5G L'elenco dei fornitori che parteciperanno alla gara comprende Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Networks, una società recentemente acquisita da Microsoft

Telecom Italia (Tim) ha escluso la cinese Huawei Technologies cinese dalla gara d'appalto per apparecchiature 5G per la rete che si sta preparando a costruire in Italia e in Brasile, secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters. L'elenco dei fornitori che parteciperanno alla gara comprende Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Networks, una società recentemente acquisita da Microsoft. I rappresentanti di Huawei in Italia e Brasile hanno rifiutato di commentare. Huawei giovedì ha difeso la sua posizione nel settore delle infrastrutture telematiche affermando che «la sicurezza e lo sviluppo dell'Italia digitale

dovrebbero basarsi su un approccio fondato sui fatti e non su accuse infondate».

Huawei non ha partecipato alla costruzione della rete telematica principale attualmente esistente di Tim in Italia, mentre l'esclusione potrebbe segnare un cambiamento di rotta per Tim in Brasile, dove Huawei ha fornito apparecchiature 4G per la società locale del gruppo italiano, Tim Participacoes.