Tim, esclusa l’Opa totalitaria. Il Governo azzera il dossier tlc

Toni e parole sono tutt’altro che concilianti. Dal palco del 5G Italy, la conferenza internazionale organizzata dal Cnit, le dichiarazioni di Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica sono tutt’altro che concilianti nei confronti di un mai citato eppure fin troppo chiaro convitato di pietra: Cdp.

L’operazione che prevedeva la vendita della rete di Tim è arrivata allo stadio di un memorandum of understanding per un’offerta non vincolante da ...