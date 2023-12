Tim, F2i al lavoro sul fondo per la rete. Dubbi da CrT, mancano 3-400 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

F2i lavora a tutto campo per raggiungere l’obiettivo di raccolta per la rete Tim, cercando di superare i dubbi di alcune fondazioni, a partire da CrT. La Sgr di Renato Ravanelli, infatti, sta bussando alle porte di enti bancari, casse di previdenza e altri investitori per arrivare al miliardo di euro stimato e rilevare così almeno il 10% della newco in cui finirà la rete dell’ex monopolista. Al momento, secondo quanto ricostruito da Radiocor, mancano all’appello almeno 300-400 milioni. E questo starebbe spingendo alcune big – su tutte la Fondazione Cariplo – a ipotizzare uno sforzo aggiuntivo con un assegno da 90 milioni di euro a testa per gli enti con le spalle più larghe, lasciando che quelli di taglia piccola si limitino a contributi “simbolici” da pochi milioni.

Il nodo di Fondazione CrT

Ma lo scoglio con cui deve fare i conti chi lavora al dossier è la freddezza della Fondazione CrT – una delle più grandi in Italia – tanto che, secondo alcuni, l’ente presieduto da Fabrizio Palenzona potrebbe sfilarsi. Appare inoltre fuori dai giochi Cariverona, che peraltro non fa parte della compagine azionaria di F2i. Continua così la corsa per chiudere il dossier: «La fase di raccolta va avanti – assicurano fonti vicine a F2i – nei tempi e con gli obiettivi previsti con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti che comprende casse e fondazioni, ma anche – si fa notare – investitori internazionali, family office e fondi pensione».

I malumori sulla goverance

La vicenda si intreccia con quella sulla governance della Sgr, dove alcuni soci tramite la disdetta del patto di sindacato hanno manifestato sottotraccia i loro malumori per la gestione dell’a.d. Ravanelli. E sullo sfondo si staglia la battaglia per la successione a Francesco Profumo, in scadenza alla guida dell’Acri, dove potrebbe andare in scena – come da tradizione – un duello sull’asse Milano-Torino nei primi mesi del nuovo anno.

L’operazione di sistema sulla rete Tim

Per provare a sciogliere i nodi, però, bisogna partire da Tim e dall’operazione di sistema che vorrebbe dentro la NetCo un nocciolo duro di azionisti italiani fino al 30%: Mef e F2i. Se il ministro Giancarlo Giorgetti si è impegnato a prendere il 20%, la quota restante tocca alla Sgr di Ravanelli. Sul fronte delle casse di previdenza, la parte del leone dovrebbe farla la Fondazione Enpam dei medici, in prima fila nella recente disdetta del patto che legava gli azionisti F2i, i cui effetti non sono ancora chiari: il presidente della Cariplo, Giovanni Azzone, ha auspicato di recente una soluzione condivisa, annunciando «un incontro che probabilmente si terrà appena dopo le vacanze, a gennaio».

Il problema per la NetCo sono alcune fondazioni bancarie. Le piccole, pur a microfoni spenti, spiegano che i budget 2024 sono già impegnati ed è difficile ipotizzare un ulteriore sforzo sulla rete Tim. Il fardello potrebbe essere più sopportabile per una big come Cariplo, ma altri osservatori ipotizzano che tutte le fondazioni assieme arrivino a non oltre 200 milioni di raccolta. La media sarebbe di circa 50 milioni a testa di investimento per gli enti bancari maggiori.