Tim in focus, resta alta attenzione su rete, domani Cda per cooptazione Carta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia volatile a Piazza Affari mentre è in via di definizione il quadro di valutazione delle offerte per la rete. Il titolo, in netto rialzo in avvio con un guadagno di oltre un punto percentuale, ha poi ridotto i guadagni, in linea con il FTSE MIB. Il 12 giugno è iniziata la revisione delle offerte per NetCo presentate da Kkr e da Cdp/Macquarie. Nel fine settimana sono arrivate le valutazioni critiche del socio Vivendi. L'offerta di Kkr, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, potrebbe valutare NetCo fino a 23 mld di euro, con un miglioramento della valutazione precedente di 2 miliardi. Si tratta comunque di una proposta articolata, da valutare a fondo. Il 14 giugno, intanto, è in calendario per Tim la riunione del cda per la cooptazione di Luciano Carta, ex presidente di Leonardo, sponsorizzato da Vivendi, che considera nelle cose una sua cooptazione.

Secondo le ricostruzioni, l'evoluzione della situazione potrebbe portare a una possibile offerta congiunta di Kkr e Cdp, per Intermonte «scenario ideale per Tim, specie laddove dovesse effettivamente portare ad un miglioramento della valutazione di NetCo nella parte bassa o a sud del range indicato da Vivendi (26-31 mld euro), riducendo di fatto i rischi di opposizione da parte dei francesi». Il piano di break-up di Open Fiber, secondo gli analisti, potrebbe offrire i presupposti per un disimpegno di Macquarie nel dossier su NetCo e maggiori chance per l’offerta congiunta di Cdp e Kkr senza incorrere in rischi di natura antitrust (una delle condizioni poste da Kkr), seppur con il rischio di un allungamento dei tempi.

Loading...

«Tale piano consentirebbe a Cdp anche di limitare l’impegno finanziario per acquisire una partecipazione qualificata in NetCo a fianco di Kkr, ma perché questo accada, e per accelerare i tempi, è opportuno che l’unica offerta sul tavolo resti quella di Kkr e che CDP stipuli fin da subito un accordo vincolante di coinvestimento con Kkr in NetCo, senza dover necessariamente aspettare il break up di Open Fiber e i successivi conferimenti di asset da parte di Cdp», conclude Intermonte. Per Equita, «gli articoli di stampa confermano la lettura costruttiva della proposta di Macquarie che può creare un contesto politico più favorevole all`operazione e aumentare il valore dell`asset per Tim». Gli analisti ritnegono «che gli sviluppi di questi ultimi giorni ci sembrano nel complesso aumentare le chance di successo dell`operazione, anche se la situazione rimane molto complessa e fluida».