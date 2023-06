Tim, Alessandro Pansa cooptato a sorpresa in cda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cda di Telecom Italia, convocato per la cooptazione di un consigliere al posti di Arnaud de Puyfontaine, si chiude con un esito a sorpresa e dalle conseguenze imprevedibili: il board ha proceduto infatti, a maggioranza, alla cooptazione di Alessandro Pansa come consigliere.

Pansa è ex capo della Polizia e del Dis e attualmente presidente di Sparkle oltre che di Telsy, società del gruppo Telecom

Il nome è arrivato all’interno della rosa proposta dal Comitato nomine: c’era anche il nome forte, indicato da Vivendi, di Luciano Carta, ex presidente di Leonardo. Sulla cooptazione di Carta il socio francese si è mostrato molto determinato. E, come riportato sul Sole 24 Ore in edicola oggi, mercoledì 14 giugno 2023, Vivendi sarebbe pronta a convocare immediatamente un’assemblea in caso di mancata cooptazione di Carta nel consiglio d’amministrazione Tim, ritenendo un affronto la mancata considerazione da parte del Cda del fatto che l’indicazione sul nome arrivi dal primo azionista.

Come si legge sul sito di Sparkle, controllata di Telecom con in pancia i cavi sottomarini, Pansa «il 31 maggio 2013 è stato nominato Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dal Consiglio dei Ministri. Il 29 aprile 2016 è stato nominato Capo del DIS (Dipartimento per la Sicurezza delle Informazioni). Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Polizia, la Scuola Superiore di Amministrazione dell’Interno e presso diverse Università. È coautore di numerosi testi in materia di sicurezza». Pansa è anche presidente di Telsy: altra realtà del gruppo Tim che si occupa di cybersecurity.