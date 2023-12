Tim, Kkr chiede la proroga per il dossier Sparkle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Optics Bidco, il veicolo con cui Kkr ha presentato l’offerta per Netco e Sparkle, ha confermato «il proprio interesse alla prosecuzione delle negoziazioni per l’acquisto di Sparkle» e «ha chiesto di poter approfondire fino alla fine di gennaio 2024 le attività di due diligence, in modo da poter disporre di tutte le informazioni necessarie per formulare un’offerta finale». Lo si legge in una nota.

La richiesta verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione di Tim programmato per il prossimo 14 dicembre, che verrà aggiornato sull’andamento delle interlocuzioni in proposito intervenute con Kkr.

Il 5 novembre, quando il cda Tim ha deciso di accettare l’offerta di Kkr per la rete - 18,8 miliardi di enterprise value per la Netco più earnout ad arrivare fino a 22 miliardi - sul tavolo doveva esserci anche l’offerta per Sparkle. Ma, alla scadenza dell’esclusiva, le condizioni proposte erano state giudicate insoddisfacenti - a quanto risulta si parlava di 600 milioni di prezzo base, più earnout ad arrivare fino a 750 milioni - e così si era deciso di prolungare di un mese la fase della due diligence e di conseguenza della trattativa per migliorare l’offerta a favore del venditore.