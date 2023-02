Tim, Kkr e Governo al lavoro per un’offerta unica sulla rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il dossier Tim è tempo dell’(ennesimo) cambio di scenario. In cui questa volta sono Kkr e Governo a essere schierati dalla stessa parte, al lavoro per capire se e come imbastire un’offerta unica sulla rete dell’ex monopolista.

Che questo possa essere l’ultimo rimescolamento degli addendi è evidentemente ardito dirlo, una volta arrivati a questo punto della saga. A ogni modo i giorni precedenti il cda dell’ex monopolista – chiamato a esprimersi venerdì prossimo sull’offerta Kkr da 20 miliardi comprensivi...