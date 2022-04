Tim, Kkr al passo indietro: senza due diligence niente Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un passo indietro. Fatto però tirando la palla nel campo di una Tim ritenuta colpevole di aver tenuto l’interlocuzione in naftalina per oltre quattro mesi. Kkr risponde a Tim. Come convenuto entro il 4 aprile. E il risultato sarebbe in un’Opa che va ormai a finire su un binario morto. In questo caso a far saltare il banco, stando alle prime indicazioni sui contenuti della missiva, sarebbe nei fatti l’impossibilità per Kkr di fare una due diligence per avere accesso ai conti di una Tim che da novembre...