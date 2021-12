Tim, Kkr: «Prezzo confermato ma non abbiamo fretta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’offerta di Kkr su Telecom Italia è di 0,505 euro per azione e il prezzo non è in discussione ma, su richiesta di Consob e dopo le indiscrezioni di stampa, il fondo americano chiarisce che non c’è fretta per avviare la due diligence e aspetterà le decisioni del cda.

KKR «si attende di essere in grado di prendere una decisione sull’Offerta a seguito del completamento di una due diligence di conferma delle proprie analisi che non dovrebbe superare le 4 settimane dal momento in cui sarà consentito il pieno accesso alla documentazione rilevante».

Tuttavia, il fondo dichiara di non aver particolare fretta. «KKR non ha fissato un termine per l’accesso alla due diligence e resta in attesa delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione di TIM in merito», precisa nella nota in cui aspica di «potersi confrontare quanto prima con il Consiglio di Amministrazione in merito all’Offerta e al relativo processo».