Tim, Kkr punta sulla rete: il mercato crede a offerta in tandem con lo Stato

Kkr vuole essere della partita su Telecom Italia. E sarebbe pronta a un’offerta sulla rete, solo però se in joint venture con una società o un veicolo partecipato dallo Stato. La notizia rilanciata da Bloomberg ha messo oggi 9 dicembre le ali al titolo Telecom che ha chiuso la seduta con un incremento dell’1,35% a 20,3 centesimi in una giornata in cui dalla Reuters era rimbalzata in mattinata l’indiscrezione secondo cui è la stessa Tim che starebbe sondando l’interesse degli investitori per i suoi...