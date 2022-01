Tim, con Kkr rete unica a rischio: con il fondo scorporo in 2-3 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I tempi dell’offerta di Kkr non sono compatibili con la rete unica. Dai contatti avviati con gli advisor che seguono la questione è emersa infatti una stima di 9-12 mesi per completare l’Opa e di 2-3 anni per il riassetto del gruppo con la societarizzazione della parte infrastrutturale e di quella commerciale. Solo dopo la rete dell’incumbent sarebbe offerta alla Cdp che, oltre ad avere quasi il 10% di Telecom Italia, è anche recentemente salita al controllo del 60% in Open Fiber, la società sfidante...