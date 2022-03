Tim, l’effetto svalutazioni porta il 2021 in profondo rosso: -8,7 miliardi

I punti chiave Il bilancio

Il piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Conti, piano e prospettive sul tavolo del board di Telecom Italia. Si è trattato di una lunga maratona che si è prolungata fino alla tarda serata di mercoledì.

Il bilancio

Ricavi per 15,3 miliardi (-1,9%), Ebitda organico in flessione del 9,6% a 6,2 miliardi, perdita netta per 8,7 miliardi. Il bilancio del 2021 ha subito ovviamente l’impatto di tre profit...