Tim, messaggio Labriola ai dipendenti: «Insieme possiamo certamente migliorare»

«È indubbio che la situazione non è certamente semplice, ma quello che mi dà più motivazione è i numerosi messaggi che ho ricevuto da tanti colleghi. Messaggi con i quali loro mi motivavano, mi motivavano a dover andare avanti perché sanno che insieme possiamo risolvere qualunque problema e la complessità ha sempre delle soluzioni».

«Possiamo certamente migliorare»

Lo afferma l’ad di Tim, Pietro Labriaola, in un videomessaggio diffuso domenica ai dipendenti del gruppo. «L’ho visto - prosegue - anche dagli oltre mille messaggi che ho ricevuto su suggerimenti su come possiamo migliorare: trasparenza delle tariffe, miglioramento della qualità del servizio, offerta segmentata per i giovani. Ma anche parliamo dello sviluppo di nuovi servizi. Quindi noi, dico noi insieme, abbiamo delle chiare idee del fatto che possiamo certamente migliorare. E questo è un punto di partenza molto importante».

«Sono uno di voi, da 22 anni in questa azienza»

«Ciao a tutti, sono molto, molto, molto, forse ancora di più… moltissimo emozionato per essere l’amministratore delegato di Tim. - esordisce nel video Labriola - Sono emozionato perché è un onore e al tempo stesso un orgoglio per uno come voi che lavora in questa azienda da 22 anni. Su 30 anni di lavoro, 22 li ho passati in questa azienda. E, probabilmente, conosco buona parte di voi, perché insieme abbiamo lavorato per così tanto tempo. E quindi ci voglio mettere tutta la passione e tutto quello di cui abbiamo bisogno per cercare di migliorare la nostra azienda».

«Grazie a operatori e tecnici»

«Io conto con tutti quanti voi - prosegue l’Ad - e sono certo che, insieme, come abbiamo già detto, siamo in grado di fare tante cose». Poi Labriola svela un dettaglio personale: «Un’ultima cosa, mia madre ha lavorato per anni come operatrice del call center in Tim, mia madre lavorava al servizio 12, al servizio 10. Per cui vorrei spendere due parole soprattutto per i nostri operatori del call center e i tecnici di rete. Io da figlio so cosa vuol dire avere la mamma che lavora 9:00-12:00/15:00-18:00, 15:00-22:00, 14:00-21:00. A Natale, a Capodanno, e la stessa cosa è per i tecnici. Permettetemi, insieme possiamo fare grandissime cose ma io vorrei ringraziare soprattutto i nostri tecnici di rete e gli operatori del call center che fanno tanto per la nostra azienda. Ma comunque siamo un unico team e insieme riusciremo a cambiare la nostra azienda».