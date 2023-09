Tim, mini proroga a Kkr: il 15 ottobre per l’offerta vincolante sulla rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tim dice sì allo slittamento dei termini per l’offerta sulla rete. Il consiglio di amministrazione che si è riunito oggi ha infatti deciso di all’unanimità di concedere al fondo Kkr la proroga al 15 ottobre, richiesta dal fondo, del periodo di esclusiva per la presentazione dell’offerta vincolante su NetCo. La scadenza originaria era stata fissata al 30 settembre.

Il rinvio era stato chiesto per consentire al consorzio - che comprende Mef e F2i - di terminare la due diligence.

I nodi da risolvere

In particolare il Mef, che è stato autorizzato a rilevare fino al 20% della Netco alla quale sarà conferita l’infrastruttura dell’incumbent, sta aspettando il parere della Corte dei conti e dell’Agcm, e in parallelo sta lavorando alla stima del valore di Sparkle, la società dei cavi internazionali che potrebbe rilevare in toto. Di suo Kkr sta anche lavorando alla messa a punto del contratto in esclusiva che legherebbe il venditore Tim all’acquirente Netco per l’utilizzo della rete, contratto che farà parte dell’offerta vincolante quando sarà presentata di modo che il fondo, che è un soggetto finanziario, possa pianificare gli investimenti a fronte di una ragionevole previsione di entrate.

I pareri legali sull’assemblea

Nel corso del cda, stando a quanto si apprende, si sarebbe discusso anche dei pareri legali che indicano non necessaria la convocazione di un’assemblea sull’operazione di scorporo della rete, diversamente da quanto ritenuto dal primo socio del gruppo, Vivendi. Tuttavia, come atteso, non è stata presa alcuna decisione.

D’altronde, ad agosto scorso, in occasione della presentazione dei conti agli analisti, il ceo Pietro Labriola, sul tema dell’assemblea straordinaria, aveva risposto: «Quando avremo l’offerta sul tavolo faremo tutte le valutazioni. Di sicuro abbiamo scenari differenti con possibili diversi esiti dell’offerta finale vincolante. Oggi è prematuro perche’ bisogna avere l’offerta finale per queste valutazioni». Nel caso di un’assemblea straordinaria la media company francese avrebbe probabilmente una minoranza di blocco