Tim, la nuova campagna con Dolce&Gabbana diretta da Tornatore

Tim punta su “La forza delle connessioni”, su Giuseppe Tornatore e sugli stilisti simbolo del made in Italy Domenico Dolce e Stefano Gabbana. E lo fa con il nuovo spot diretto dal regista premio Oscar, di cui sono protagonisti proprio Dolce e Gabbana. Perfetti testimonial della «connessione fra tecnologia e sentimenti» per il ceo del colosso delle tlc Pietro Labriola.

Lo spot, presentato a Milano alla maison Dolce&Gabbana, è stato girato da Giuseppe Tornatore sulle note di un brano inedito del Maestro Ennio Morricone. Al centro della storia si intrecciano le vite e i progetti di Domenico e Stefano, icone della moda italiana e promotori dell'eccellenza del “made in Italy” nel mondo: giovanissimi entrano in connessione, trasformano le loro idee in realtà e realizzano il proprio sogno.

Lo spot vuole raccontare il loro percorso partendo dal passato in Sicilia per poi proiettarsi nel futuro digitalizzato.Il claim della nuova campagna sottolinea l'importanza della connettività che diventa relazione umana. «E' un orgoglio per noi – ha detto Labriola, amministratore delegato di Tim – che Giuseppe Tornatore, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ambasciatori indiscussi del made in Italy nel mondo, siano al nostro fianco in questo progetto di comunicazione. Vogliamo parlare delle connessioni che uniscono le persone, vicine o lontane, uguali o diverse perché la vera connessione è quella che ci fa superare le distanze e le differenze. Il compito di Tim è fare in modo che le connessioni crescano, si sviluppino in base alle tante esigenze e siano sempre sicure».

Il messaggio del manager è che «abbiamo iniziato a pensare come riposizionarci guardando al futuro, non al passato», perché «questa è una azienda che al di là delle sue vicissitudini societarie ha un business da portare avanti, di comunicazione e sentimento».

Lo spot, della durata di 60 secondi, è solo il primo capitolo della nuova campagna del gruppo delle Tlc e sarà on air sulle principali tv nazionali e declinata su stampa, affissioni, web, social e circuito cinema.Tim comunica con un nuovo spot da stasera, ma pensa già al futuro. «Sulla forza delle connessioni – annuncia il ceo Labriola – ci saranno altri spot. Pensiamo alle nuove generazioni. Trenta anni fa era più facile fare il marketing, le generazioni cambiavano in modo più lento. Da ora sino a settembre saremo costantemente in comunicazione, agganciandoci anche al mondo della musica, un asset fondamentale. Speriamo di chiudere qualcosa con i Maneskin, stiamo lavorando».