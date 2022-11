Tim, oggi incontro con i sindacati e vertice politico sul futuro del dossier. Titolo in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un incontro con i sindacati, ma anche un vertice politico per chiarire la direzione che dovrà prendere il dossier Tim, sospeso fra il progetto conseguente al memorandum of understanding firmato a fine maggio da Cdp, Tim, Open Fiber, Kkr e Macquarie (che prevede un’offerta da parte di Cdp in veste di pivot sulla rete Tim da unire poi a Open Fiber), e, dall’altra parte, un progetto alternativo. Per il quale però non si conoscono e comprendono al momento bene i contorni. Si è ventilata la possibiltà di un’Opa. Tutto da vedere. L’unica cosa certa è la volontà del governo Meloni di avere una «rete a controllo pubblico».

Memorandum oppure Opa?

Sono giorni chiave per il dossier Tim. Piazza Affari oggi, nella mattinata di lunedì 28 novembre 2022, sta dicendo la sua, con un calo marcato del titolo Telecom Italia a seguito delle voci che vogliono ormai tramontata l’offerta come da MoU. In realtà non è ancora così ma è probabile che si vada in questa direzione. Anche se lo schema è da capire. Ci sarà una proroga della deadline per la presentazione fissata al 30 novembre? Al momento non è escluso.

La delega al sottosegretario Alessio Butti

Quel che è chiaro è che la patata si è fatta sempre più bollente, in un groviglio di posizioni e pensieri che si è ingarbugliato sempre di più con il cambio di governo. Già in campagna elettorale la forza politica di maggioranza all’interno della maggioranza, Fratelli d’Italia, attraverso Alessio Butti – che la premier Giorgia Meloni ha voluto come sottosegretario con delega all’innovazione e ora anche alla questione della rete di Tlc - aveva cannoneggiato contro il progetto targato Cdp puntando sulla volontà di mantenere la rete all’interno di Tim e non di spostarla in orbita Open Fiber, controllata di Cdp (60%) e del fondo australiano Macquarie (40%).

Il vertice politico

La controllata del Mef attende ora indicazioni. E capire se e come muoversi. In giornata qualcosa dovrebbe capirsi fra incontro governo-sindacati e a seguito dell’incontro decisivo, previsto e in queste ore, tra lo staff della presidenza del Consiglio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica Alessio Butti. Ci sono ultimissime valutazioni in corso e sembrano ancora aperti diversi scenari.

Il possibile Piano B

Fra le opzioni c’è la possibilità che il governo possa comunque volere che arrivi un segnale al mercato entro il 30 dopo le incertezze delle ultime settimane. Significherebbe non bloccare l’offerta di Cdp ma esprimere, come esito del lavoro tecnico degli ultimi giorni, l’apprezzamento per un’offerta migliorata sotto il profilo economico ma anche di struttura. Se l’offerta invece non dovesse concretizzarsi o se dovesse essere presentata ma poi respinta - persistendo le distanze fra la valutazione di 17-21 miliardi data da Cdp alla rete e i 31 miliardi che Vivendi, primo azionista di Tim con il 24%, ritiene conditio sine qua non – il governo avrebbe più tempo per approfondire un piano B che passi per l’Opa su Tim. Con l’obiettivo che resta quello del controllo pubblico della rete.