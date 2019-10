Tim-Open Fiber, governo in campo: «Duplicare le infrastrutture non va bene» Secondo la minstra dell’Innovazione Pisano la piorità è portare la banda ultralarga nelle aree a rischio digital divide, ma senza doppioni. Ma «non è solo una questione di infrastrutture», dice di Enrico Netti

2' di lettura

La priorità è portare nelle aree a rischio digital divide la banda ultralarga ma senza doppioni. «Duplicare le infrastrutture non va mai bene dal punto di vista economico - dice Paola Pisano, ministra dell’Innovazione tecnologica e alla digitalizzazione del Conte bis, intervenuta nel secondo giorno del EY Digital Summit -. Poi nelle logiche dei privati trovano loro degli accordi». Per quanto riguarda la rete unica sottolinea che «ci sono problematiche che stiamo valutando, ci sono problemi sulle aree bianche ma non è solo una questione di infrastrutture».

La neo ministra è al lavoro per «definire i macro trend su cui l’Italia deve creare la sua politica industriale e di innovazione. L’intelligenza artificiale sarà probabilmente uno di questi anche per darci una caratterizzazione di Paese, per diventare attrattivi e non provare a fare tutto.

A livello europeo, per esempio, abbiamo buone possibilità di dire la nostra sull’AI e le sue tecnologie abilitanti come l’internet delle cose, la robotica, l’automotive, i big data». Tra gli altri dossier di Paola Pisano ci sono anche l’attrazione dei talenti, il coordinamento tra i vari ministeri, il fondo per l’innovazione delle Pmi annunciato a marzo da Luigi Di Maio.

C’è anche «la creazione di una struttura r eclutando talenti, allocando budget su nuovi progetti, mettere in sicurezza i progetti che abilitano la nostra innovazione come, per esempio, PagoPa che devono continuare mentre cambieremo le cose che in questo campo non funzionano. Un’altra è creare subito il coordinamento con gli altri ministeri, valutando le loro strategie, le priorità e metterle a fattore comune». Per quanto riguarda il nodo dei fondi del dicastero «stiamo ancora valutando e chiederemo risorse per i vecchi progetti, le piattaforme abilitanti, sia i fondi per i nuovi progetti e il personale della struttura».