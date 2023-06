Tim, tonfo in Borsa. Vivendi contraria all’offerta di Kkr sulla rete Netco

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo tonfo di Telecom Italia a Piazza Affari, con Vivendi che si prepara a dare battaglia sulla possibilità che venga avviata la trattativa con Kkr per la vendita di NetCo. I titoli del gruppo di tlc in mattinata sono risaliti fino a registrare la migliore performance del Ftse Mib con un rialzo dello 0,9% per poi ripiombare in rosso, in coda al segmento principale. Tim perde il 3,15% a 0,2586 euro, con un minimo toccato a 0,254 euro, quando il Ftse Mib è in calo dell’1,06%. Molto vivaci gli scambi, prima della metà seduta sono passati di mano oltre 164 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni per l’intera seduta di quasi 120 milioni di titoli.

Oggi ci sarà il cda di Tim sulle offerte per NetCo (la rete e Sparkle) e, a meno di clamorose sorprese, si dovrebbe preferire l’offerta di Kkr da 23 miliardi (21 comprensivi di due miliardi di earn out, aumentati nel corso dell'ultimo rilancio di altri due miliardi, anche se legati a tutta una serie di condizioni). Secondo il Financial Times, il gruppo francese Vivendi - che ha il 23,75% del capitale e più del 17% dei diritti di voto - «prevede di contrastare la proposta di vendere la sua pregiata rete fissa a Kkr».

L’offerta del fondo Usa è inferiore al valore dato da Vivendi alla rete che ammonta a circa 30 miliardi di euro.

Secondo indiscrezioni, si ipotizza la concessione a Kkr di una sorta di esclusiva che dovrebbe essere una “preferred” o comunque una formula ibrida rispetto all'esclusiva “pura” e che secondo rumors di mercato potrebbe durare fino a fine agosto o settimana iniziale di settembre.

La modalità dovrebbe essere tale da non chiudere alla possibilità che al fondo Usa possano unirsi altri soggetti. Non a caso nei giorni scorsi F2i ha confermato con Radiocor l'ipotesi di coinvolgimento nel dossier Netco. Inoltre, nel caso in cui Kkr rinunciasse a proseguire con le negoziazioni sarebbe chiamata a pagare una penale a Tim.