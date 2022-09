Tim paga la rata da 1,7 miliardi per il 5G

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima la discussione (molto complicata) con i ministeri del governo Draghi. Poi la crisi politica e ora le elezioni con la svolta Meloni. Così è sfumata la battaglia delle Telco sul pagamento della maxi-rata per i diritto d’uso delle frequenze 5G: 4,8 miliardi. Tim pagherà entro venerdì 30 settembre, ultimo giorno utile, 1 miliardo e 738 milioni di euro, come previsto dalla legge di bilancio 2018, senza la rateizzazione richiesta. Nessun margine per un intervento di questo governo in ordinaria amministrazione...