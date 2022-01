Tim: Pietro Labriola nominato amministratore delegato

Il manager, 54 anni compiuti il primo ottobre 2021, nativo di Altamura, è cresciuto a Bari dove ha completato gli studi con la laurea in economia e commercio e il master in gestione dell'innovazione e delle tecnologie.

Tutti i passi della sua carriera sono percorsi nel settore delle tlc, da France Telecom Transpac, a Cable & Wireless e Infostrada, fino all’approdo nel 2001 in Telecom Italia.