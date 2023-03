Tim porta in rosso Vivendi: nel 2022 perdita di 1 miliardo per i francesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una perdita attribuibile agli azionisti di 1,01 miliardi di euro nel 2022, a fronte di un utile di 24,69 miliardi nel 2021 (che includeva il capital gain su Umg). E a pesare, per Vivendi, è l’adeguamento a fair value della partecipazione in Tim con un effetto negativo da deconsolidamento di 1,347 miliardi.

In tutto questo c’è anche un altro elemento che i conti e la conference call successiva mettono in evidenza: per il colosso francese che fa capo a Vincent Bolloré il 2022 si sarebbe chiuso...