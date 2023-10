Tim, dal fondo Merlyn con l’ex vice dg Siragusa proposta alternativa alla vendita a Kkr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colpo di scena su Tim. Nella partita della vendita della rete irrompe una mossa a sorpresa: una proposta alternativa all’operazione di cessione a Kkr, presentata da parte di una cordata di investitori. Il cui esito finale farebbe saltare il banco della vendita della rete a Kkr. Tutto questo mettendo sul piatto la virata verso una rete nazionale “unica” sotto Cdp, la vendita della parte consumer e di Tim Brasil e il mantenimento della quotazione per una nuova Telecom Italia – che tornerebbe a chiamarsi così – con all’interno solo l’infrastruttura.

La lettera

In estrema sintesi sono questi i punti salienti di una lettera fatta arrivare a Borsa immediatamente chiusa sul tavolo del consiglio d’amministrazione Tim. E che conta di far breccia anche in considerazione del fatto che punta a un’infrastruttura di rete nazionale sotto Cdp ed evitando al Mef l’esborso fino a 2,5 miliardi messi in conto, ma la cui tenuta è sempre da leggere all’interno di una manovra di bilancio per nulla semplice, né per gli estensori, né per i cittadini.

La proposta di Merlyn Partners

Per quanto riguarda Tim, a quanto risulta al Sole 24 Ore a muoversi è Merlyn Partners SCSp. Il fondo di investimento rappresenta un gruppo di azionisti di Tim detentori di azioni ordinarie sotto la soglia del 3%, rilevante per l’obbligo di comunicazione di legge.

Il tandem Alessandro Barnaba-Stefano Siragusa

Ebbene, dietro a questa operazione c’è il fondatore di Merlyn, Alessandro Barnaba, ma anche una vecchia conoscenza di Tim, vale a dire Stefano Siragusa. L’ex vicedirettore generale di Tim, uscito dalla società telefonica nell’estate dello scorso anno, è la mente che ha redatto il piano industriale per il rilancio di Tim che, in questa ottica, è totalmente alternativo a quello dell’ad Pietro Labriola.

L’irruzione sulla scena di Timvalue (questo il nome dell’iniziativa che ha anche un sito: https://www.timvalue.com/) allunga sulla neverending story della vendita della rete Tim l’ombra di un nuovo scontro. Che promette di essere al calor bianco.