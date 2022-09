Tim prosegue risalita da minimi storici, ma è ancora buio sulla rete

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia recupera terreno e prosegue il trend di risalita dal minimo storico di 0,19 euro iniziato venerdì. Restano comunque tutte sul tavolo le incertezze sui tempi dell'operazione rete e sul futuro della riorganizzazione del gruppo, operazioni che si intersecano strettamente con le elezioni politiche del 25 settembre e il futuro governo. Appare sempre più probabile, come già circolato nelle prossime settimane, che i tempi per l'offerta non vincolante per NetCo da parte di Cdp e degli altri partner dovrebbero slittare a dopo le elezioni.

Intanto sul fronte politico, secondo indiscrezioni di stampa, Fratelli di Italia nei colloqui con Cdp avrebbe espresso apertura sulla rete unica. Secondo Intermonte, alla luce delle presunte divergenze tra i soci Tim sulla valutazione di NetCo ma anche dell’incerto contesto politico in cui l’offerta viene presentata «non sorprenderebbe una valutazione sulla parte bassa del range (a 20-22 mld, in linea con la valutazione di NetCo implicita di 20 mln nel nostro target price su Tim di 0,43 euro». Inoltre, secondo gli analisti, «se le negoziazioni tra Cdp e Vivendi non dovessero andare in porto, potrebbe tornare in auge il piano prospettato ad agosto da Fratelli d'Italia su una possibile Opa da parte di Cdp con cessione a termine degli asset retail». Sul tema EnterpriseCo, Vivendi spingerebbe per andare avanti con la valorizzazione dell`asset, «operazione che a nostro avviso avrebbe più senso valutare solo dopo i chiarimenti in merito all`operazione rete unica», dicono gli analisti di Equita, mentre quelli di Intermonte valutano positivamente l'apertura di un beauty context.