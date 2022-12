Tim, quattro fondi sulla rete. Urso: «Soluzione entro l’anno»

Ascolta la versione audio dell'articolo

I grandi fondi infrastrutturali mettono nel radar la rete di Tim: il dossier, ormai da qualche settimana, starebbe circolando tra alcuni grandi investitori. Non soltanto Macquarie e Kkr, che sono già coinvolti direttamente nell’operazione, ma anche altri importanti player.

Chi avrebbe fatto un passo concreto è per ora anche l’americano Gip, Global Infrastructure Partners, tramite il proprio partner Will Brilliant, che avrebbe negli scorsi giorni incontrato i vertici di Tim per manifestare il proprio...