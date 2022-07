Tim recupera terreno, si allontana spettro caduta governo Draghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Recupero convinto di Telecom Italia a Piazza Affari. Con le schiarite sulla situazione politica, i titoli del gruppo di Tlc mettono a segno la migliore performance del FTSE MIB. Abbastanza in linea gli scambi: a metà giornata sono passati di mano oltre 45 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta di quasi 89 milioni. Tim il 14 luglio - giorno in cui era emersa la crisi di governo - aveva lasciato sul terreno il 6,4%, muovendosi in linea con le banche, altro settore fortemente penalizzato dall'ipotesi di una fine del governo Draghi.

Con le banche che hanno recuperato in maniera più convinta nelle ultime sedute, Tim era rimasta più nell'ombra e nella seduta di martedì era salita di un più timido 1,33%, per poi tentare il rimbalzo. Tim ha subito forti vendite sui timori che la caduta del governo avrebbe potuto allungare i tempi di alcuni dossier che il gruppo ha aperti, in particolare quello sulla rete unica. Dopo l'intervento di questa mattina al Senato di Mario Draghi, che sembra allontanare lo spettro di un addio a Palazzo Chigi dell'ex presidente della Bce, Tim è in evidenza tra i titoli a maggiore capitalizzazione italiani.