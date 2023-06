Tim resta osservata speciale dopo cooptazione Pansa in cda

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Resta sotto i riflettori Telecom Italia a Piazza Affari all'indomani del cda che ha cooptato a sorpresa come nuovo consigliere Alessandro Pansa. La nomina di Pansa, attuale presidente di Sparkle e di Telsy, le due realtà della galassia Tim che gestiscono, rispettivamente, il business dei cavi sottomarini e della cybersecurity, è arrivata a maggioranza e il suo nome è stato preferito a quello di Luciano Carta, ex presidente di Leonardo, indicato dai francesi di Vivendi per sostituire Arnaud de Puyfontaine.

Secondo il Sole 24 Ore, 9 consiglieri hanno votato per Pansa (Rossi, Labriola, Bonomo, Camagni, Carli, Ferro Luzzi, Gorno Tempini, Sapienza e Sarmi), mentre Carta ne ha raccolti 5 (Boccardelli, Falcone, Gallazzi, Moretti e Romagnoli). Come indicato dagli analisti di Equita, «entrambi i profili sono di alto livello e Pansa avrebbe il vantaggio, secondo quanto sarebbe emerso dalla discussione consiliare, di conoscere già il dossier NetCo». In questo quadro, gli esperti della sim milanese indicano che «sarà importante verificare la reazione di Vivendi che al momento non ci risulta abbia commentato l'esito del cda. Non riteniamo probabile una mossa di Vivendi per chiedere la revoca del cda, mossa che rischierebbe di destabilizzare il gruppo in una fase molto delicata. Se il cda di Tim del 22 decidesse di procedere con il progetto di cessione di NetCo, su cui Vivendi si è già chiaramente espressa con una visione negativa, ci aspettiamo piuttosto un confronto assembleare».

Loading...

Per Intermonte «da questo colpo di scena della nomina di Pansa ci aspettiamo reazioni forte da parte di Vivendi, almeno a parole, ma ci sentiremmo di escludere in questa fase così delicata una mozione da parte dei francesi per convocare un'assemblea straordinaria e sfiduciare l’attuale cda, che peraltro scade ad aprile prossimo con l’assemblea di approvazione dei risultati. Una mozione di revoca da parte dei francesi non avrebbe esito scontato (quorum richiesto del 50%+1) e rischierebbe anche di far irritare Cdp/governo mettendo a rischio la continuità dell’attuale management soprattutto alla vigilia di un voto chiave come quello per NetCo». Invece, continuano, «leggiamo molto positivamente le indiscrezioni sull’eventuale decisione del cda di Tim di settimana prossima di non perdere altro tempo ed entrare in trattative esclusive con Kkr e sul contestuale coinvolgimento di F2i a fianco di Kkr: questa operazione potrebbe garantire un presidio pubblico nell’azionariato di NetCo e ottenere facilmente il via libera antitrust, senza dover aspettare il break up di Open Fiber per il futuro coinvolgimento anche di Cdp».