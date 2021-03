Tim in rialzo, per analisti “clima costruttivo” su rete unica

1' di lettura

Dopo uno stallo che dura da mesi, l’accelerazione che il governo Draghi vorrebbe dare al progetto di rete unica in fibra ottica spinge le quotazioni di Telecom Italia, che è il titolo più scambiato a Piazza Affari per numero di contratti. Gli acquisti arrivano all’indomani del summit a tre dei ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Daniele Franco (Economia) e Vittorio Colao (Transizione digitale) per accorciare i tempi del progetto.

«Nessun commento ufficiale dopo l’incontro tra i ministri, ma gli articoli di stampa ci sembrano più costruttivi sul progetto rete unica» ragionano gli analisti di Equita. Il Sole 24 Ore, sottolineando la priorità del governo di accelerare sulla cablatura del Paese, riporta un’indicazione di 2 miliardi di sinergie attivabili dalla rete unica ma solo se la combinazione sarà realizzata entro 12-18 mesi e segnala anche la pressione del governo su Cdp per risolvere il tema della governance con Macquarie, che ha tutto l’interesse di chiudere in tempi brevi (anche per un 9% di costo aggiuntivo in caso di ritardo oltre il 30 giugno). Del tema si occupano anche altre testate,mentre rimane in primo piano il problema del controllo della rete. Secondo indiscrezioni di stampa è possibile che non sia sposata una preclusione sul tema della proprietà privata dell’asset, prevedendo per Cdp una governance forte ma non necessariamente il controllo. Una ricostruzione,che secondo Equita «ricalca il progetto di rete unica discusso tra Cdp e Tim questa estate». E, se confermato, «sarebbe quindi un segnale che il governo intende muoversi rapidamente su quel percorso».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)