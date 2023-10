Tim in rialzo, per analisti non è detto ci sia allungamento tempi su NetCo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia recupera dopo la debacle della vigilia ed è tra le migliori del FTSE MIB. Tim ha ricevuto da Kkr l’offerta vincolante su NetCo senza considerare nel perimetro Tim Sparkle, su cui ha presentato un’offerta separata e non vincolante. L'offerta vincolante arriverà entro 4/8 settimane e ha richiesto un’estensione del periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre. Il 16 ottobre il titolo Tim ha perso il 6,2%: «Il mercato ha letto nella decisione di Kkr di procedere con due offerte separate il rischio di un allungamento dei tempi per l’operazione NetCo, a questo si sono aggiunte le parole del ministro Giorgetti che ha parlato di necessità di studiare un’altra soluzione per Tim se non dovesse andare in porto l’offerta per NetCo», sottolineano gli analisti di Intermonte.

Per gli analisti però non è detto che ci sarà un allungamento dei tempi, «considerando il processo piu snello e spedito che potrebbe essere seguito per Tim Sparkle», con la sola approvazione da parte del Board. Per Equita, la novità relativa a Sparkle introduce un nuovo elemento di incertezza, «ma è relativo a una componente piuttosto contenuta dell`operazione (intorno al 5%) e, stando agli articoli di stampa, più che compensato da una revisione al rialzo delle valutazioni su NetCo (ex Sparkle)». Per Equita i tempi per un chiarimento su NetCo «sembrano coerenti con la complessità del dossier per cui rimaniamo fiduciosi che l`operazione possa progredire» mentre il punto principale di incertezza rimane la posizione di Vivendi sull`operazione e sulla strategia di Tim.